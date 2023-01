Usa | nuovi documenti classificati a casa di Biden Perquisita l' abitazione in Delaware

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il dipartimento di Giustizia americano ha perquisito ladi Joea Wilmington, in, e ha trovato altri sei. Lo riferiscono gli avvocati del presidente Usa. L'...

Il dipartimento di Giustizia americano ha perquisito la casa di Joe Biden a Wilmington, in Delaware, e ha trovato altri sei documenti classificati. Lo riferiscono gli avvocati del presidente. L'avvocato personale di Biden, Bob Bauer, ha affermato che la perquisizione della casa si è svolta ieri ed è durata quasi 12 ore, riporta la Cnn. Il presidente sta trascorrendo il weekend sempre ... Usa, trovati nuovi documenti classificati a casa di Biden - Ultima Ora WASHINGTON - Nuovi documenti riservati sono stati trovati nella casa di Joe Biden a Wilmington, nel Delaware. Lo riferiscono i legali del presidente Usa. Le carte, di cui sei classificate, sono state ...