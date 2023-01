USA | dieci persone uccise in sparatoria a Monterey Park

(Di domenica 22 gennaio 2023) Roma, 22 gen –sono rimastein unae altrettante sarebbero rimaste ferite, nella città californiana di, vicino a Los Angeles. Laè avvenuta intorno alle 22:20 ora locale di sabato (domenica mattina in Italia). Migliaia disi erano precedentemente radunate in città per il festival del capodanno lunare di. Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha detto che stanno cercando un sospetto maschio fuggito dalla scena del crimine.morti eferiti aIl capitano Andrew Meyer ha dichiarato che le squadre di emergenza sono arrivate ...

Sparatoria a Monterey Park, California, durante le festività per il Capodanno Cinese: 10 persone rimaste vittima del killer che attualmente sarebbe in fuga.Sono diverse le vittime di una sparatoria andata in scena sabato notte a Monterey Park, nella contea di Los Angeles. Lo scrive il Los Angeles Times, che afferma di aver appreso dei morti intercettando ...