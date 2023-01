US Pays de Cassel-Paris Saint Germain Coppa di Francia | 23-01-2023 ore 20 | 45 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Galtier lascia a riposo Messi e Donnarumma

Goal.com

Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di stasera contro ildeChristophe Galtier, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Ci sono state prestazioni scadenti nelle ultime settimane, dobbiamo riflettere sulla nostra ...Le formazioni ufficiali didee Psg, sfida valida per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia 2022/2023. Contro una compagine di dilettanti, militante in sesta divisione, sarà l'occasione per Galtier di ... Pays de Cassel-PSG, il capitano del club di sesta serie è un ultrà dei ... Per i 16esimi di Coppa di Francia, il PSG affronta un club di sesta serie, composto da pasticceri, elettricisti e impiegati. Zmijak è il capitano.Storia, progetti e risultati del Pays de Cassel, squadra di sesta divisione francese che questa sera sfiderà il PSG in Coppa di Francia ...