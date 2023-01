Il Sole 24 ORE

E' stato confermato lo sciopero dei benzinai del 25 e 26 gennaio. Questa la risposta al ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfoche in mattinata aveva lanciato di nuovo una revocare la serrata che riguarderà anche i self service. Il governo dunque aveva fatto un ultimo estremo tentativo ed aveva provato a salvare ...... Fegica e Figisc/Anisa, le principali associazioni di categoria dei gestori, replicano al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoche in mattinata aveva lanciato una revocare ... Urso, appello ai benzinai. I sindacati: sciopero confermato Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...“Era e resta confermata” la protesta dei benzinai per il 25 e 26 gennaio. Le associazioni di categoria hanno replicato così al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che in mattinata ...