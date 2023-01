Il Sole 24 ORE

A tentare ancora una mediazione è il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoche chiede di revocare lo sciopero lanciando un appello alle associazioni di categoria ...Il ministro del Made in Italy, Adolfo, intervistato da, davanti alla miopia della sinistra, ha ribadito come la misura adottata dal governo Meloni sia molto più popolare del taglio ... Urso a Radio24, appello ai benzinai: «Revocate lo sciopero, danneggia i cittadini» Per Adolfo Urso, lo sciopero dei benzinai previsto per le giornate del 25 e 26 gennaio non s’ha da fare. «Danneggia i cittadini» ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy intervistato da ...Il ministro delle Imprese e del Made in Italy invita i benzinai a rivedere la decisione: "Troppi danni per i cittadini" ...