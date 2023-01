Uragano Haaland | altra tripletta in Premier | tutti i record frantumati dal 'cyborg' di Guardiola

Agenzia ANSA

...e Kane. L'attaccante norvegese è il marcatore più atteso a 1.65 con Sisal, poco più alta la quota per l'Kane a 3.20 con Planetwin. Quota interessante per Mahrez a 3.00 con NetBet. ...Capita a fagiolo, perché servirà il migliorper spazzare via la favoritissima Francia di ... Non il Psg, che ha trattenuto Mbappé, non il Manchester City, che è andato dritto su, non il ... Premier: solo un triste 0-0 tra Liverpool e Chelsea PREMIER LEAGUE – Non sbaglia il Manchester City di Guardiola nell’appuntamento domenicale di Premier League contro il Wolverhampton di Lopetegui. All’Etihad Sta ...