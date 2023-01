Uomini e Donne | Isabella Ricci risponde alle critiche degli haters | “Ho i miei soldi e li spendo”

Leggi su isaechia

(Di domenica 22 gennaio 2023) Dopo il matrimonio, gli ex protagonisti del Trono Over die Fabio Mantovani, hanno deciso di trasferirsi a Dubai, in una lussuosa casa con una vista mozzafiato. Proprio per via del loro tenore di vita, sui social c’è chi ha accusato l’ex dama di spendere idel marito o di dovere tutto a Maria De Filippi. Intervistata da Fanpage.it, lasi è difesa da queste accuse, spiegando di aver lavorato per 42 anni e di potersi permettere ciò che desidera: Ho sempre suscitato invidie a valanga, perché mi vedevano a capo di un’azienda condivisa con un socio. A nessuno è mai venuto in mente che io fossi capace a livello lavorativo. Ma nel mio settore lo sanno, mi hanno sempre stimata e ancora adesso iex dipendenti mi scrivono per dirmi ...