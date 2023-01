Uno spreco Cosa ha scoperto Striscia su Sanremo

(Di domenica 22 gennaio 2023) "La Notizia" torna a indagare sugli sprechi (e non solo) della tivù di Stato. A pochi giorni dall'inizio del Festival della Canzone, l'inviato del tg satirico, Pinuccio, rivela un curioso retroscena sul logo della kermesse 2023: "Come per ogni edizione, il reparto grafico Rai realizza i nuovi loghi", racconta Pinuccio, che aggiunge: "Quest'anno, nonostante il regista e il direttore artistico Amadeus avessero gradito le grafiche, dopo pochi giorni il direttore della Comunicazione e il direttore Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta hanno deciso non solo di far fare il lavoro daccapo, ma di appaltarlo a una società esterna". Unodi soldi che ha scatenato la reazione dei sindacati Rai, che in una lettera ipotizzano "una sorta di parallelismo ombra per l'assegnazione della commessa con una società esterna". Mistero.

News In Quota

