Un nuovo allievo ad Amici 22 | ecco chi è il ballerino Paky

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 22 gennaio 2023) Durante la messa in onda della puntata di22 di oggi, domenica 22 gennaio, abbiamo assistito, come prima cosa, alla sfida immediata di Samu (per via del provvedimento disciplinare riservatogli a causa dei fatti accaduti a Capodanno). Difatti, vi ricordiamo che, al principio, la giudice esterna, non riuscendo a prendere una decisione tra Samu e il suo sfidante, aveva deciso di congelare momentaneamente lo scontro, rimandandolo proprio alla giornata di oggi. Dunque, la puntata ha avuto inizio con l’attesa sfida, che ha mandato in crisi sia il pubblico che il web, ma non solo, in quanto, anche la giudice è apparsa in estrema difficoltà, dato che avuto modo di notare un alto livello di preparazione da parte di entrambi i ragazzi che erano all’altezza della situazione. A quel punto però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha ...