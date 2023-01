Un malore si porta via Veronica | 29 anni Il matrimonio era fissato per aprile

il Dolomiti

Benevento . Lo hanno trovato senza vita nel suo appartamento, sopraffatto da unche non gli ha dato scampo. Il dramma si è consumato ieri sera al rione Ferrovia, a Benevento. la cuid'...Stando alle anticipazioni turche, Seher subirà la perdita spontanea del bambino chein grembo ... A quel punto, però, accadrà l'inimmaginabile: Seher avrà une perderà il bambino. Saniye ... Dramma in casa, un malore improvviso si porta via Kevin a 26 anni MESSINA - Tragedia questa mattina a Messina, dove un uomo alla guida di un'auto ne avrebbe perso il controllo finendo su alcuni veicoli in sosta. É ...Tre ragazzi dai 18 ai 20 anni sono stati soccorsi in strada a Gallarate, Legnano e Fagnano Olona dai sanitari in seguito a un'intossicazione etilica ...