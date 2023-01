Un goal per tempo e la Roma vince a La Spezia

(Di domenica 22 gennaio 2023)– Match domenicale per i giallorossi di Mourinho, chiamati are sul campo delloper mettere pressione alle avversarie nella lotta al quarto posto.che deve rinunciare a Pellegrini, acciaccato e spedito in panchina dal tecnico, e a Zaniolo, che di punto in bianco ha deciso di rendersi indisponibile in quanto intenzionato a lasciare la Capitale. Prestazione solida da parte dei giallorossi, di fatto mai messi in difficoltà dal timido palleggio spezzino e anzi padroni del campo per larga parte dell’incontro, con un giro palla ragionato e ben costruito che ha permesso di gestire con calma le diverse fasi del match. Basta unperallaper portare a casa i tre punti: prima El Shaarawy su assist di Dybala a ridosso dell’intervallo, e poi ...

C'è lo zampino dell'attaccante argentino, dunque, in entrambi idella Roma, finalizzati da El Shaarawy e da un Tammy Abraham in versione deluxe. Ottimo biglietto da visitai giallorossi, che ...... fino a quando un guizzo di Dybala ha creato lo spazio propizioil tap - in di El Shaarawy, che ha insaccato il più semplice deida pochi passi. In realtà i giallorossi avevano già sfiorato ... Serie A, 19ª giornata: risultati e marcatori Con un gol per tempo, la Roma si sbarazza dello Spezia e passa al Picco per 2-0. Prima El Shaarawy al 45’ e poi Abraham al 49’ sfruttano le giocate di un sontuoso Dybala e… Leggi ...Con la sconfitta di ieri contro il Torino, l’ottava di questa stagione in campionato, si è concluso il girone d’andata per Vincenzo Italiano e la sua squadra. Un gruppo che ...