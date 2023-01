Un giorno da Toro

(Di domenica 22 gennaio 2023) 1939: Nasce a Crevalcore, provincia di Bologna, Luigi Simoni. Il presidente Pianelli lo preleva dal Mantova senonchè, quando il Torino per motivi di bilancio è costretto a fare cassa, Simoni passa alla Juventus. In granata all’inizio degli anni Duemila avrà anche l’opportunità di tornare come allenatore. Un’esperienza breve e sfortunata, coincisa con l’esonero e la sostituzione con Camolese. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Il tecnico croato ha elogiato la prestazione della sua formazione al Franchi: "Miranchuk Va lasciato libero e... amato. Seck Deve crescere tanto. Ricci Ha fatto passi da gigante. È fantastico" ...Il Torino può sognare l'Europa. I granata, il giorno dopo la penalizzazione dei cugini della Juventus, si sono imposti 1-0 in casa della Fiorentina (dove non vincevano da 46 anni) prendendosi il setti ...