L'Eco di Bergamo

... anch'egli giornalista, un passato da vaticanista de Il, poeta, fondatore e deus ex machina del Premio - avviando alle 16 in punto l', che per prologo ha avuto un'apprezzatissima ...Per la prima volta questosi svolge senza nessun superstite della Shoah. Gli archivi della ... C'è un, quello ucraino, che affronta l'invasore. Venezia con il cuore è lì, al loro fianco. ... Un evento di popolo tra passato e futuro L'evento, organizzato dalle Giacche Verdi, si è svolto nonostante il maltempo. Circa 40 cavalieri hanno sfilato dal parco Miralfiore per le vie del centro storico fino all'arrivo in piazza del Popolo.Io c’ero. I bambini si ricorderanno di questa giornata storica, hanno detto le maestre che ieri mattina erano in piazza Vittorio Veneto con i loro allievi. Intirizziti ma felici, sventolavano bandieri ...