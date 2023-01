Ultime Notizie – Uccise un ladro nel 2007 | Mattarella gli concede grazia parziale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il capo dello Stato Sergioha concesso unaa Crocifisso Martina, ex guardia giurata di Torchiarolo (Brindisi), detenuto nel carcere di Matera dove una sta scontando una condanna definitiva a 14 anni di reclusione per l’omicidio di Marco Tedesco, avvenuto la notte del 23 gennaionel corso di un tentativo di rapina. Il Presidente, a quanto si apprende, è intervenuto con il provvedimento, cancellando sei anni di pena. L’uomo quella notte, intervenne dopo che alcuni ladri fecero irruzione in una stazione di servizio a Trepuzzi, nel Leccese, per un colpo con spaccata. Martina usò la sua pistola, colpendo uno dei ladri con un colpo che prima rimbalzò su una vettura, per poi andare a uccidere Tedesco. Processato per omicidio volontario, l’uomo fu condannato a 14 anni. Ora il provvedimento del ...