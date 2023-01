Ultime Notizie Roma del 22-01-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 gennaio 2023)dailynews radiogiornale domenica 22 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano a Torino con un tono di voce un po’ basso il rischio delle imprese del made in Italy Adolfo Urso chiede di revocare lo sciopero dei benzinai Lidl 25-26 gennaio Lanciano un appello alle associazioni di categoria Perché li vedono la decisione da noi c’è linea fermato orso C’è un tavolo di confronto che tiriamo avanti maniera continuativa finché non ci sarà un riordino del settore assicurato il ministro parlando di zone d’ombra che danneggiano coloro che lavorano in pieno onestà la stragrande maggioranza dei gestori A proposito della controversa misura di obbligare i distributori ad esporre un cartello con i prezzi medi del carburante usa ribadito come l’esposizione del cartellone aiuterà i consumatori a scegliere così come la App gratuita che verrà creata per me le ...