Ultime Notizie Roma del 22-01-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ad Ancona due persone sono rimaste ferite in una sparatoria davanti a una fermata dell’autobus nei pressi di un centro di aggregazione giovanile del comune La bottega della fantasia i contorni del episodio sono ancora oscuri la polizia scientifica sta analizzando scena della sparatoria raccogliendo i bossoli i due feriti uno dei quali sarebbe un ventenne sono stati trasportati all’ospedale di Torrette nessuno dei 2 sarebbe in pericolo di vita il premio Giorgia Meloni in visita ufficiale in Algeria l’arrivo nella capitale Algeria e peso nel pomeriggio di oggi nella due giorni la meloni avrà incontri istituzionali con il Presidente della Repubblica ha del majid The Burning con il Cerino aymen ben oltre che con la comunità imprenditoriale italiana presente nel ...