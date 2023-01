Ultime Notizie Roma del 22-01-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 gennaio 2023)dailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio li sostiene ogni pizza possibile per arrivare una pace giusta in Ucraina Che significa l’indipendente l’integrità territoriale del l’Ucraina ma intanto continuano brutali indiscriminati gli attacchi russi a livello generale le conseguenze globali del conflitto soprattutto in termini di sicurezza alimentare ed energetica continuano a essere pesanti lo dice in un intervento al Corriere della Sera Antonio tajani vice premier è ministro degli Esteri il come deve finire al più presto ma allora per i paesi alleati dell’Ucraina deve essere ben chiaro che dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare questa nazione nella sua battaglia per l’indipendenza aggiunge Tagliani sembra un trolley Ma è una sofisticata apparecchiatura della polizia che Scannerizza ogni parete in cerca ...