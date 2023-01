Ultime Notizie – Riforme | Follini | “Retorica pubblica le reclama ma cambiare è un rischio”

(Di domenica 22 gennaio 2023) “Il governo conta di farsi nuovi amici, e nuovi meriti, con le. Lodevole proposito, si dirà. Ma non è detto che imboccando questo percorso non si trovi invece a moltiplicare i suoi avversari. E soprattutto le sue difficoltà. Infatti ognuna delle medaglie che Meloni e i suoi cari vorrebbero appuntarsi sul petto ha un suo rovescio. L’autonomia differenziata delle regioni (cara più che altro a Salvini, a dire il vero) è vista con sospetto nei territori meridionali, anche quelli presidiati da Fratelli d’Italia. Il presidenzialismo è avversato fortissimamente dal Pd e da una parte assai rilevante dell’establishment istituzionale. E i cambiamenti in materia di giustizia sono vissuti con fastidio e sospetto da gran parte della magistratura. Ce n’è quanto basta per suggerire prudenza. Salvo il fatto che la prudenza non sembra essere la principale divisa di una ...

Corriere della Sera

