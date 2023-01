Ultime Notizie – Maltempo | neve e raffiche di burrasca | allerta arancione in 2 regioni

Piazzolla ha anche rievocato, commuovendosi, lesettimane di vita dell'attrice, la caduta, l'operazione al femore, i problemi di cuore, il ricovero. Ingroia, che ha ribadito a più riprese ...Si sono registrati nel pomeriggio, poco prima della partita e derby di serie D, tra Paganese e Casertana , degli scontri tra le due tifoserie. All'incrocio tra via San Domenico e via Leopardi, a ...CALCIOMERCATO LAZIO ESCALANTE - Niente Valladolid, Escalante andrà al Cadice. Colpo di scena nelle ultime ore con il sorpasso del club gialloblù ai danni della società guidata ..."Come gruppi di opposizione del centrosinistra non ci permettiamo mai di scendere sul piano personale e di dare giudizi qualitativi generici sul sindaco, sulla giunta e sull'amministrazione comunale i ...