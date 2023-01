Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 567 nuovi casi positivi | a Roma 303 contagi

(Di domenica 22 gennaio 2023) Sono 567 iregistrati22 gennaio nelsecondo i dati del bollettino della regione. Non si registra invece nessun decesso. I tamponi effettuati sono stati in totale 6.677. Scende il numero dei ricoverati: 560 (-23), stazionarie a 29 le terapie intensive mentre sono 2.060 i guariti. Il rapporto trae tamponi è al 8,4%. Icittà sono a quota 303. Nel dettaglio i numeri delle24 ore. Asl1: sono 88 ie 0 i decessi nelle24h. Asl2: sono 102 ie 0 i decessi nelle24h. Asl3: sono 113 i ...

in durante i festeggiamenti per il . Secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno 10 morti oltre a numerosi feriti. Lo scrive sul suo sito web l'agenzia Associated Press citando fonti di polizia.CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleLa cerimonia della Sorbona è stata organizzata per mostrare la ritrovata unità fra i due paesi, i cui rapporti hanno attraversato alcune difficoltà negli ultimi mesi, in particolare proprio per le ...Di certo la storia d’amore fra Belen e Stefano de Martino ha avuto tanti alti e bassi. Quest’anno i due erano tornati assieme dopo una lunga ...