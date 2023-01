Ultime Notizie – Australian Open 2023 | Sinner eliminato da Tsitsipas negli ottavi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 22 gennaio 2023) Jannikdi finale dell’. L’azzurro, numero 15 del tabellone, è stato sconfitto da Stefanos. Il greco, testa di serie numero 3, si è imposto in 5 set per 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 dopo una battaglia durata 4 ore. Nei quarti,affronterà il ceco Jiri Lehechka, che a sorpresa hail canadese Felix Auger-Aliassime, numero 6 del seeding, con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6 (7-2), 7-6 (7-3). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione