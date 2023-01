Ucraina ultime notizie Scholz | l’imperialismo di Putin non vincerà Der Spiegel | ?«19 Leopard a Kiev »

(Di domenica 22 gennaio 2023) «L’indecisione sta uccidendo sempre più persone», dice Zelensky in merito al mancato via libera di Berlino alla consegna di tank. Oggi a Parigi incontro tra Macron e. Il ministro della Difesa tedesco annuncia che andrà «a breve» a. Anche il premier giapponese Kishida valuta la visita. Gli Usa consigliano intanto all’di aspettare a lanciare l’offensiva finale contro la Russia fino a quando non sarà disponibile l’ultimo pacchetto di armi americane

Ma con la guerra innel cuore dell'Europa che sta catturando l'attenzione dei media ... ha spiegato Grant Safarian, responsabile dell'agricoltura durante una dellevideoconferenze ......russe conquistano posizioni a Zaporizhzhia Le forze armate russe hanno conquistato posizioni più vantaggiose nella regionedi Zaporizhzhia, grazie sue alle operazioni offensive nelle...Solo per "tornare alle linee del 23 febbraio" – in poche parole, per riprendere il territorio che l'Ucraina deteneva prima dell'invasione russa – Kyiv avrebbe bisogno di 300 carri armati, oltre a 600 ...La guerra tra Russia e Ucraina è arrivata al 333esimo giorno: tutti gli aggiornamenti in diretta di domenica 22 gennaio ...