Ucraina ultime notizie Macron non esclude di fornire i tank Leclerc Tensione Usa-Germania per i Leopardi

(Di domenica 22 gennaio 2023) «L’indecisione sta uccidendo sempre più persone», dice Zelensky in merito al mancato via libera di Berlino alla consegna diLeopard a Kiev. Oggi a Parigi incontro trae Scholz. Il ministro della Difesa tedesco annuncia che andrà «a breve» a Kiev. Anche il premier giapponese Kishida valuta la visita. Gli Usa consigliano intanto all’di aspettare a lanciare l’offensiva finale contro la Russia fino a quando non sarà disponibile l’ultimo pacchetto di armi americane

I due eserciti sono dunque bloccati in un'intensa guerra di logoramento nell'orientale. Nelleore la Russia ha però rivendicato progressi nella regione di Zaporizhzhia , dove il fronte ...'Forniremo all', fin quando sarà necessario, tutto il sostegno di cui avrà bisogno' ha promesso oggi il cancelliere Olaf Scholz, al fianco del presidente Emmanuel Macron. 'La fornitura di armi offensive a ... Ucraina ultime notizie. Macron non esclude di fornire i tank Leclerc. Tensione Usa-Germania per i ... (ANSA) - PARIGI, 22 GEN - Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato oggi che "nulla è escluso" rispondendo a una domanda sulla fornitura di carri armati pesanti Leclerc all'Ucraina. La Franc ...La cerimonia della Sorbona è stata organizzata anche al fine di mostrare la ritrovata unità fra i due paesi, i cui rapporti hanno attraversato alcune difficoltà negli ultimi mesi, in particolare ...