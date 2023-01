(Di domenica 22 gennaio 2023) (Adnkronos) - La consegna dioffensive all'porterà a una catastrofe. A scriverlo su Telegram è lo speaker della Duma russa, Viacheslav Volodin. "Se Washington e i Paesi della Nato fornisconoche saranno utilizzate per attaccare città pacifiche e cercare di impadronirsi dei nostri territori, come minacciano di fare, ciòa una ritorsione conpiù potenti", scrive ancora. "I membri del Congresso Usa, del Bundestag, dell'Assemblea nazionale francese e di altri parlamenti europei devono essere consapevoli della loro responsabilità nei confronti dell'umanità", aggiunge Volodin sottolineando: "Con le loro decisioni, Washington e Bruxelles stanno conducendo il mondo verso una guerra terribile: un tipo di guerra molto diverso da quello attuale, in cui ...

Adnkronos

... gli Stati Uniti stanno consigliando all'di aspettare a lanciare l'offensiva finale contro la. Si tratterebbe di attendere fino a quando non sarà disponibile l'ultimo pacchetto di armi ...'Se Washington e i Paesi della Nato inviano armi (all') da impiegare per attaccare città pacifiche o per tentare di occupare le nostre terre, una minaccia che è stata fatta, questo ... Ucraina, Russia: "Fornitura armi a Kiev porterebbe a disastro globale" ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia sostiene ogni pista possibile per arrivare a una pace giusta in Ucraina, che significa ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...