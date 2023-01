Ucraina | ministro Difesa tedesco Pistorius | Entro un mese andrò a Kiev

ilmessaggero.it

...si sono tenuti i funerali delle vittime dello schianto dell'elicottero su cui viaggiava il... L'perde ogni giorno i suoi figli e le sue figlie migliori'. La mossa anti - Nato di Orban: ...Roma, 22 gen. - - Il nuovodella Difesa tedesco, Boris Pistorius, spera di visitare l'il prima possibile, forse già entro un mese: parlando alla Bild am Sonntag, infatti, ha detto che "è certo che mi recherò in ... Di Maio a Davos come amico dell'Ucraina. Quale è il ruolo dell'ex ministro degli Esteri al World Economic Foru “L’Italia ha già fornito all’Ucraina 5 pacchetti di aiuti nel campo della difesa per circa 1 miliardo di euro”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un’intervista a Il Corriere dell ...Sono ancora i carri armati Leopard 2 a dividere i Paesi sostenitori dell'Ucraina in guerra. Quella che da Kiev era sempre stata una ferma ...