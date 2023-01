Ucraina | ministro Difesa tedesco Pistorius | Entro un mese andrò a Kiev

(Di domenica 22 gennaio 2023) Roma, 22 gen. -(Adnkronos/Dpa) - Il nuovodella, Boris, spera di visitare l'il prima possibile, forse giàun: parlando alla Bild am Sonntag, infatti, ha detto che "è certo che mi recherò inrapidamente. Probabilmentele prossime quattro settimane".è entrato in carica giovedì, sostituendo Christine Lambrecht che si è dimessa dopo le polemiche suscitate dalla sua posizione nei confronti dell'attacco all', in un momento in cui la riluttanza di Berlino nel fornire armi asta esponendo il governo di Scholz a forti critiche in patria e all'estero.avrà un ruolo chiave nel ...

Intanto, gli Stati Uniti stanno consigliando all'di aspettare a lanciare l'offensiva finale contro la Russia fino a quando non sarà disponibile l'ultimo pacchetto di armi americane e non sarà ......In una situazione simile la Germania non sembra però disposta a passare come "ostacolo" ai rifornimenti militari dell', promettendo aiuti per 1 miliardo di euro in primavera. Il... Di Maio a Davos come amico dell'Ucraina. Quale è il ruolo dell'ex ministro degli Esteri al World Economic Foru Il sondaggio ISPI commentato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani: 1. Minacce, Italia: torna lo spettro della crisi economica, crolla la pandemia Persino ...Sono ancora i carri armati Leopard 2 a dividere i Paesi sostenitori dell'Ucraina in guerra. Quella che da Kiev era sempre stata una ferma ...