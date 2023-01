Agenzia ANSA

La Francia non esclude di fornire carri armati pesanti Leclerc all'per sostenerla nella sua guerra contro la Russia, ha annunciato oggi Emmanuelal termine del Consiglio dei ministri ...'Forniremo all', fin quando sarà necessario, tutto il sostegno di cui avrà bisogno' ha promesso oggi il cancelliere Olaf Scholz, al fianco del presidente Emmanuel. 'La fornitura di armi offensive a ... Ucraina: Macron non esclude di fornire i tank Leclerc - Ultima Ora Il presidente Macron risponde per le rime alle provocazioni del Cremlino. La Russia ha minacciato l'Occidente dicendo che la consegna di armi a ...Emmanuel Macron, parlando sul palco dell’aula della prestigiosa Università parigina. al termine dell’incontro col cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha sottolineato il “l’irriducibile sostegno dei due ...