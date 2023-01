Ucraina | la diretta Germania | ' Pronti ad autorizzare Polonia a invio Leopard a Kiev'

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il presidente Zelensky continua a chiedere armi per lanciare un attacco decisivo alle forze russe. Berlino è ancora contraria. Macron non escludere di inviare i tank Leclerc, mentre da Londra arrivano ...

Sky Tg24

Il presidente Zelensky continua a chiedere armi per lanciare un attacco decisivo alle forze russe. Berlino è ancora contraria. Macron non escludere di inviare i tank Leclerc, mentre da Londra arrivano ...Nulla è escluso e si valuta collettivamente rispetto a tre criteri: il primo è che non ci sia un'escalation, il secondo che possano fornire un sostengo reale ed efficace all'e il terzo che ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: possiamo vincere nel 2023, riconquisteremo tutto La guerra di aggressione all’Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin è ... dall’Europa occidentale a quella più direttamente coinvolta — e quindi maggiormente timorosa di Mosca e più attiva ...Il presidente Zelensky continua a chiedere armi per lanciare un attacco decisivo alle forze russe. Berlino è ancora contraria. Macron non escludere di inviare i tank Leclerc, mentre da Londra arrivano ...