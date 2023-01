Uccisa a 23 anni dall’ex fidanzato | Yana aveva vissuto a Romano di Lombardia

Leggi su bergamonews

(Di domenica 22 gennaio 2023)diMalaiko, prima di trasferirsi a Castiglione delle Stiviere dove venerdì (20 gennaio) è secondo quanto ricostruito dai carabinieri è statadala soli 23. Mentre continuano le ricerche del suo cadavere, emergono nuovi dettagli sulla giovane ucraina, conosciuta col nomignolo di Boni, che lavorava come barista nel locale della sorella del suo presunto assassino. Lui, Dumitru Stratan, 33enne di nazionalità moldava, è ora rinchiuso in carcere a Mantova con le pesanti accuse di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere. A inchiodarlo alcune telecamere che l’avrebbero immortalato mentre portava in spalla e poi caricava in auto un sacco nero, che avrebbe potuto contenere il corpo ...