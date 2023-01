Tsitsipas vince e fa l' australiano | ' Questo è il mio Slam di casa'

(Di domenica 22 gennaio 2023) La comoda vittoria in tre set del 2022 si è trasformata in una battaglia di cinque set decisa da pochissimi dettagli, nella quale Jannik Sinner gli ha messo paura sul serio, ma ai quarti di finale ...

... nella quale Jannik Sinner gli ha messo paura sul serio, ma ai quarti di finale dell'Australian Open ci è andato Stefanos. Un successo sofferto, figlio di un cambio di passo nel set ...emerge vincitore 64 64 36 46 63 e torna ai quarti di finale a Melbourne, dove ha giocato tre semifinali. Affronterà Lehecka, con la prospettiva di incontrare Khachanov o Korda. Un'occasione ... Tennis, Sinner fuori dagli Australian Open: Tsitsipas vince al 5° set La comoda vittoria in tre set del 2022 si è trasformata in una battaglia di cinque set decisa da pochissimi dettagli, nella quale Jannik Sinner ...