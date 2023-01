Tsitsipas ancora fatale a Melbourne | ma un anno dopo è tutto un altro Sinner

Leggi su sportface

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il day 7 ha segnato la fine degli Australian Open 2023 per il tennis italiano. Con l’eliminazione di Jannikagli ottavi di finale nessun azzurro sarà al via nei quarti tra tabellone maschile e femminile. L’altoatesino si è visto sbarrare la strada dal greco Stefanos, che si è imposto con il punteggio di 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3tre ore e venti minuti di lotta. Mai come quest’oggi, però, bisogna analizzare il match con lucidità, cercando di prescindere dal freddo risultato finale. I due, infatti, si erano incontrati sulla Rod Laver Arena già unfa, quella volta in occasione dei quarti.uscì dal campo privo di certezze. L’umiliazione tecnica subita per mano dell’ateniese gli fece prendere la decisione di abbandonaresette anni il padre putativo Riccardo ...