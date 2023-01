TS – L’Italia e il gol con la Juve Primavera | la settimana di Anghelé

Leggi su justcalcio

(Di domenica 22 gennaio 2023) 2023-01-22 13:58:50 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Un motivo per sorridere. Trovare un lato positivo nella sconfitta dellantuscontro il Frosinone non è assolutamente semplice. “Un momento di fragilità” l’ha definito Sacchini, vice di Montero, dopo la partita di Vinovo. Normale, nonostante faccia strano, ma stiamo parlando di ragazzi giovanissimi che possono vivere momenti particolari e altalenanti nel corso della stagione. Cadere per rialzarsi. Un modo particolare di imparare, ma quanto mai efficace per non commettere più gli stessi errori in futuro e anzi provare a uscirne più forti. Ma per lantus un motivo per sorridere c’è lo stesso e si chiama Lorenzo. Guarda la galleryntus-Frosinone 1-3: terza sconfitta di fila ...