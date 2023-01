Traffico Roma del 22-01-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio per ritrovati rallentamenti per un incidente da poco risolto sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra via Nomentana e La Rustica verso via Pontina code a tratti poi sulla tangenziale est tra via degli Orti della Farnesina e la galleria Fleming in direzione San Giovanni per un restringimento di carreggiataintenso su via Laurentina tra il raccordo anulare e il centro commerciale Maximo nelle due direzioni e fino alle 23 in svolgimento una mostra mercato in zona Talenti chiusa via Ugo Ojetti a Piazza Talenti Piazza Giuseppe Primoli termineranno oggi lavori di potatura su viale Castrense tra via Nola ed è a Caltagirone Dove Al momento è chiusa la corsia laterale in tema di trasporti a partire dalla mezzanotte verrà chiusa la stazione ferroviaria di Castel Fusano per lavori di riqualificazione La durata ...