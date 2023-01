Traffico Roma del 22-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati pocolungo le strade della capitale e nessuna segnalazione di rilievo al momento è fino alle 23 di svolgimento una mostra mercato in zona Talenti chiusa via Ugo Ojetti tra Piazza Talenti Piazza Giuseppe Primoli al via da domani lavori di potatura su Viale Trastevere tutti i giorni dalle 7 alle 17 fino al 10 febbraio chiusure temporanee tra Piazza Giuseppe Gioacchino Belli e largo Bernardino da Feltre possibilità di chiusure temporanee anche sul ponte Garibaldi modifiche alla circolazione nell’area circostante e deviazioni per le linee he8 e in tema di trasporti a partire dalla mezzanotte verrà chiusa la stazione ferroviaria di Castel Fusano per lavori di riqualificazione La durata dei lavori è di circa 70 giorni per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...