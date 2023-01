Traffico Roma del 22-01-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovatiregolare al momento sulle principali arterie stradali della capitale in zona Tor Vergata ha segnalato un incidente su via di torricola rallentamenti in corrispondenza di via della Tenuta di Torrenova auto in coda sempre per incidente su via Appia Nuova in zona Cava dei Selci in direzione Castel Gandolfo termineranno oggi lavori di potatura su viale Castrense tra via Nola e via Caltagirone Dove Al momento è chiusa la corsia laterale e fino alle 23 di svolgimento una mostra mercato in zona Talenti chiusa via Ugo Ojetti tra Piazza Talenti e Piazza Giuseppe Primoli chiusa al transito per ripristino della sede stradale via delle Fresie in zona Centocelle per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Mariella riccomi è tutto a più tardi un ...