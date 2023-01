Traffico Roma del 22-01-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazionesempre scorrevole queste ore sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila in città ilè regolare dobbiamo ha preso il via questa mattina la storica corsa podistica di Miguel contro il razzismo giunta la sua ventitreesima edizione presso lo stadio dei Marmi al Foro Italico ricordiamo la chiusura del Lungotevere Maresciallo Diaz alle 9 la partenza scaglionata delle gare podistiche competitiva e non competitiva di 10 km alle 10:45 prevista la partenza della gara non competitiva strada antirazzismo 4 km deviazioni per le numerose linee bus che transitano in zona Inoltre per una mostra mercato in zona Talenti chiusura di via Ugo Ojetti 3 Piazza Talenti e Piazza Primoli fino alle 23 di stasera Anche qui deviazioni per le linee ...