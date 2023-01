Traffico Roma del 22-01-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 gennaio 2023) Luceverdedalla redazionescorrevole sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila attenzione in città per un incidente avvenuto entrati in viale delle Milizie all’altezza di via Lepanto possibili rallentamenti per un altro incidente sul ponte Palatino in corrispondenza del Lungotevere Aventino con chiusura del ponte in direzione di via Petroselli Gianicolense invece segnalato incidente in via Giacomo Folchi nei pressi di via Ramazzini al via da questa mattina la storica corsa podistica di Miguel contro il razzismo giunta la sua ventitreesima edizione presso lo stadio dei Marmi del Foro Italico già dalle 7 di questa mattina la prima chiusura aldel Lungotevere Maresciallo Diaz alle 9 circa è prevista la partenza scaglionata delle gare podistiche competitiva e non ...