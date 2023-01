Toromania | sì | si può sognare l'Europa Ora Ilic e la punta per raggiungerla

(Di domenica 22 gennaio 2023) Vittoria a Firenze e sogni europei rinvigoriti. Ora mancano solo le ciliegine sulla torta (in questo caso non ne basta una) che dovrebbero arrivare...

Certo il vantaggio sulla Juventus di un solo punto non siconsiderare rassicurante e la formazione bianconera ha le qualità per ritornare davanti al Torino in classifica. Ma i guai per la Juve ...... al contrato di quanto sostenuto dal tecnico, non siconsiderare alla pari di chi occupa le ultime posizioni della classifica come il Verona , la Salernitana (ieri battuta 8 - 2 dal'Atalanta) e ... Toromania: il -15 alla Juve sono un regalo. Ora si può di nuovo ...