Torna in Serie A e firma col Milan | ecco l’erede di Ibrahimovic

Sky Sport

in), a segno Corbari, Merkaj, Rada e Zamparo che non segnava dall'11 dicembre. Al quarto ... Il Crotone, come accennato, non tiene il passo econ un solo punto dal campo del Monterosi ...Juventus - Atalantain parità con il gran gol di Danilo. E' 3 - 3 all'Allianz Stadium per effetto della punizione battuta in seconda con il tocco di Di Maria per il difensore brasiliano che ha esploso la gran botta ... Sampdoria-Udinese, le probabili formazioni: torna Rincon dal 1' Dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro torna a parlare, intervistato da Massimo Giletti a “Non è l’Arena”, Salvatore Baiardo, che a ...Questi i grigiorossi convocati dal tecnico Davide Ballardini per la partita Bologna-Cremonese, valida per la 19a giornata del campionato di Serie A, in.