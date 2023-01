Torino | Ricci | «Abbiamo risposto bene dopo la sconfitta con lo Spezia»

(Di domenica 22 gennaio 2023) Le parole di Samuelela vittoria del: «Sapevamo che nella ripresa avremmo sofferto,saputo farlo» Samuele, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di DAZNla vittoria con la Fiorentina. Di seguito le sue parole. «aver fatto male con lo, questo è importante per tutti. Sapevamo che nella ripresa avremmo sofferto,saputo farlo, e siamo contenti di aver portato a casa la vittoria. Un voto alla squadra? Decisamente positivo, ora dobbiamo continuare così. Obiettivi? Lavorare giorno per giorno e pensare passopasso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Toro News

Un grandepassa a Firenze, riscatta la sconfitta contro lo Spezia, si piazza almeno per una notte al ... SINGOLI Juric ha poi parlato di: "Ha alzato il suo livello in questo anno: è più ...Commenta per primo Ivan Juric, tecnico del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria in campionato contro la Fiorentina : '...- 'Ha cambiato struttura fisica, dinamicità. Nel ... Fiorentina-Torino 0-1, Ricci: “Una dimostrazione di solidità del gruppo” Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...TORINO - Era dal 1976 che il Toro non vinceva a Firenze. Ma oltre al successo c’è di più. Ricci, 21 anni. Demba Seck, 21 anni, Adopo, 22 anni. Ieri Ivan Juric, a parte Ricci che è titolare, ha finalme ...