Torino | prenotato Cragno

Calcio in Pillole

A far scattare le indagini la querela di un giovane di Cannobio che insieme ad alcuni amici aveva, su una piattaforma online , uno chalet per una vacanza in montagna in Germania. I giovani ...Al Fattoquotidiano.it è arrivata una segnalazione poi verificata dadi una persona che per ... probabilmente per un colpo di fortuna, l'appuntamento è stato. Abbiamo chiesto quindi all'... Il Torino gioca d'anticipo sul mercato: prenotato un attaccante per l'estate Il Torino pensa già alla prossima stagione e vuole provare a chiudere per Alessio Cragno. In caso di salvezza il portiere verrà riscattato dal Monza versando 3,6 milioni nelle casse del Cagliari.TORINO – L’attore Matteo Bianco in scena al Teatro Cardinal Massaia a Torino. Il 4 febbraio torno in scena a Torino nello spettacolo inedito “Delitto”, un divertente musical ricco di mistero e di colp ...