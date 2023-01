Torino | Juric | «Primo tempo eccellente | Ricci sta crescendo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 gennaio 2023) La parole didopo la vittoria del: « Abbiamo fatto tutto quello che serve per vincere una gara del genere» Ivan, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con la Fiorentina. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Ilè statosul piano del gioco, potevamo fare qualche gol in più. Il secondo è stato di sofferenza, ma di quella bella. Abbiamo fatto tutto quello che serve per vincere una gara del genere. Abbiamo fatto tante partite negli ultimi giorni, è normale non essere al massimo anche per la tipologia dei giocatori che abbiamo».– «Ha cambiato struttura fisica, dinamicità. Nelè stato fantastico, nel secondo intelligente. ...