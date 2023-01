Top player del Real Madrid sedato per oltre otto ore | la notizia fa il giro del web

(Di domenica 22 gennaio 2023) Momento poco favorevole per iltargato Carlo Ancelotti con la sconfitta in Supercoppa: ansia anche fuori dal campo. L’allenatore italiano non perdeva una finale da ben nove anni: si deve tornare indietro arrivando alla stagione 2014-2015, quando il tecnico emiliano perse il doppio confronto in Supercoppa di Spagna contro l’Atleticode “El Cholo” Simeone. Così è arrivata una sconfitta decisiva contro i rivali di sempre del Barcellona con Xavi che ha collezionato il primo successo da allenatore alla guida della compagine blaugrana. Anche in Liga ilcontinua ad inseguire i catalani al primo posto, distanti soltanto tre lunghezze. Carlo Ancelotti allenatore- IlovetradingNelle ultime ore, in, in casa...

Sport Napoli News

Calciomercato Juventus, non ancora sceso in campo e potrebbe già fare le valigie, con lui un altro: i dettagli. Secondo l'indiscrezione lanciata dal quotidiano 'Il Messaggero', nel futuro della Juventus post penalizzazione, se dovesse essere confermata un'annata (prossima) senza ...... e pensare che qualcuno in Agosto considerava giocatori come Gollini e Mandragora veri e propri. Fortunatamente con il tempo i valori sono venuti fuori e, dopo esser stata valutata ... in Europa solo due top player meglio di Victor Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Suo il 2-0, sfruttando un palo di Elmas, che vale il 13esimo gol in campionato (in 14 gare giocate da titolare) e la conferma tra i migliori bomber europei.