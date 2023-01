Tiro con l’arco | Tatiana Andreoli è perfetta in finale e vince la tappa di Nimes delle Indoor World Series!

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023)completa l’opera e firma una piccola grande impresando ilArchery Tournament 2023, unagrandi classiche delconinternazionale al coperto valevole anche come terzaSeries 2022-2023. Si tratta del primo successo della carriera in questo contesto per la piemontese, dopo il terzo posto ottenuto nell’ultima edizione della kermesse andata in scena un anno fa. La nativa di Venaria Reale classe 1999 ha trionfato nelolimpico senior con una prestazione semplicementein, sconfiggendo per 7-1 la tedesca Katharina Bauer e centrando il “dieci” con tutte e dodici le frecce ...