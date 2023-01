Tiago Pinto su Zaniolo | “Io metto davanti gli intreressi collettivi”

Corriere dello Sport

La situazione è inaccettabile e mi dispiace che in questa storiaesca come il cattivo della storia, ma non è il cattivo della storia ma cerca di difendere gli interessi della squadra'. ...Non è giusto cheesca come il cattivo della storia, lui difende l'interesse della Roma. Ho visto dei nomi come sostituti, come Ziyech e Deulofeu. Ma per me non succederà nulla. Chi lavora ... Zaniolo verso la cessione: il duro commento di Tiago Pinto Il giocatore della Roma avrebbe chiesto di non essere convocato contro lo Spezia. Per il manager "ci sono due stagioni, quando il mercato è chiuso e quando è aperto. Oggi siamo qui con tutti quelli ch ...Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN di Nicolò Zaniolo. Le parole del dirigente portoghese suonano come una separazione ormai insanabile: ...