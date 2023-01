Thor Ragnarok | Taika Waititi e la scoperta del lato comico di Thor

Cineblog

I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 22 Gennaio 2023- alle 21.20 su Canale 5 (Azione, Fantasy, Avventura, Commedia, 2017, durata: 130 Min) Un film di Taika Waititi, con Chris ...Taika Waititi dirige Chris Hemsworth in, film del 2017 stasera 22 gennaio alle 21.30 in prima visione su Canale 5 . Il film si inserisce all'interno della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe , dopo gli eventi di Avengers: ... Stasera in tv: “Thor: Ragnarok” su Canale 5 Thor: Ragnarok rappresenta un punto di svolta e, insieme, una rivoluzione nel mondo del Marvel Cinematic Universe: con la presenza di Taika Waititi dietro la macchina da presa, Thor smette di essere u ...Stasera in TV, Domenica 22 Gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali can ...