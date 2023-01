“The Son” nelle sale con Hugh Jackman e Anthony Hopkins

(Di domenica 22 gennaio 2023) ROMA – Cosa faresti se tra te e tuo figlio si innalzasse un muro invisibile? Dopo “The Father – Nulla è come sembra” arriva “The Son”, il nuovo film di Florian Zeller, pronto a farci vivere una storia potente, reale, familiare. La pellicola sarà disponibile in tutte lecinematografiche italiane a partire dal prossimo 9 febbraio. Nel cast figurano grandi nomi come, Laura Dern, Zen Mcgrath e il premio Oscar. Una produzione Leone Film Group. Assolutamente da non perdere. L'articolo L'Opinionista.

