The Pool | la recensione | lui | lei e il coccodrillo

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ladi The, film thailandese che vede lo sfortunato protagonista imprigionato in una piscina vuota in compagnia di un, stasera su RAI4 in prima tv. Il giovane Day sta lavorando come direttore artistico alla produzione di un film e il suo ultimo incarico prevede di curare al meglio il sistema di illuminazione per una scena visionaria, ambientata in una piscina e quindi sott'acqua. Il ragazzo sta finendo il suo turno mentre l'adorato cagnolino Lucky e la fidanzata Koi lo attendono a bordo vasca. La ragazza sogna tra di loro l'imminente matrimonio e suggerisce la possibilità di avere un bambino, nonostante Day non si senta ancora pronto anche per via di una situazione economica non proprio delle migliori. Come vi raccontiamo nelladi The, …