Testimonianze inedite sul caso Messina Denaro a “Zona Bianca”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 22 gennaio 2023) Domenica 22 gennaio, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “”, il talk d’approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Al centro della puntata, l’arresto del boss Matteocone documenti inediti. Un focus, inoltre, sulla progressiva eliminazione del reddito di cittadinanza. Nel corso della serata si parlerà della recente scomparsa di Gina Lollobrigida, con l’ultima intervista inedita e grande esclusiva di. E ancora, un approfondimento sugli “ecovandali” e le modalità di protesta in nome dell’emergenza climatica. Infine, si tornerà a parlare di Covid-19 con la Cina al collasso per i numerosi casi. L'articolo L'Opinionista.