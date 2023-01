Terremoto nella provincia est di Roma

(Di domenica 22 gennaio 2023) (Adnkronos) – Alle 2,46 della scorsa notte è stata registrata una scossa didi magnitudo 3.2 nell’area a est di: lo comunica l’Ingv precisando che l’epicentro è stato a 10 km di profondità nel comune di Colonna. Dopo la scossa – avvertita chiaramente in tutta l’area – non si registrano danni a cose o persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

